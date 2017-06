Herdenken én vieren tijdens kaarsenceremonie Samenloop voor Hoop

Zangeres Myrthe opende de ceremonie, gevolgd door een dansoptreden van SV De Waal uit Opijnen. Zij dansten op het nummer 'breng me naar het water' van Marco Borsato. Na het voordragen van een gedicht werd twee minuten stilte gehouden. Na afloop van de ceremonie werd er gewandeld langs vele kaarsenzakken waar mensen een persoonlijke boodschap of foto op hadden geplakt. Alle lichten gingen uit, behalve de zakken langs de route. De wandelaars werden daarnaast verrast door siervuurwerk dat de lucht in ging.

Het programma eindigt op zaterdagmiddag, dan wordt er een kinderloop gehouden. Aan het einde van de middag is de 24-uurs loop voorbij en wordt de opbrengst bekend gemaakt. Maarten van der Weijden, voormalig Nederlands zwemmer die in 2001 te horen kreeg dat hij acute leukemie had, is hier ook bij aanwezig.