Makers documentaire op zoek naar onbegrip tussen boeren en burgers

,,Ik vertelde niet uit mezelf dat mijn vader boer was'', zegt Marieke de Man (23)uit Herwijnen. In de documentaire De Boer op is ze samen met studiegenoot Maarten van Blokland (21) op zoek gegaan naar het onbegrip tussen boer en burger.

Hoewel de film, op enkele korte fragmenten na, nog niet eens te zien is, vliegen de reacties en likes op sociale media de makers om hun oren. Duizenden volgen de Facebookpagina al en net zoveel deelden de trailer van De Boer op al met hun digitale vrienden.

Voor hun afsluitende project van hun studie journalistiek aan de christelijke Hogeschool in Ede wilden ze graag een documentaire maken. Het boerenleven kwam na een aantal brainstormsessies als rode draad naar voren. Maar de trigger was om echt met het onderwerp aan de slag te gaan, kwam bij Marieke toen zij hoorde dat haar oom met zijn bedrijf flink last kreeg van de nieuwe fosfaatwet.

Mest

Quote Boeren hebben de neiging zich terug te trekken Marieke de Man Na de afschaffing van het melkquotum in 2015, investeerden veel boeren in hun bedrijf, wat ook extra mest met daarin fosfaat zorgde. Met de nieuwe wet, met als doel om het toegestane fosfaat terug te schroeven, kwamen veel boerenbedrijven in de problemen. Mariekes oom was één van hen. ,,Ik leefde natuurlijk met hem mee en vond het heel erg'', zegt ze. ,,Ik vond dat mensen dit moesten weten.'' Gesprekken hierover met studiegenoot Maarten, geboren en getogen in Ede, zorgde voor de start van De Boer op, de film die 29 juni te zien is op deboerop.blog.

Waar het boerenleven voor Marieke uit Herwijnen geen geheimen kende, was Maarten maar een leek en dat zorgde voor onbegrip tussen de twee. ,,Ga eens aan de slag met jullie situatie, zei onze begeleider. De gesprekken die jullie nu hebben, staan wellicht wel voor iets groters.'' Ook in de docu gaan de twee studenten journalistiek met elkaar het gesprek aan. ,,Ik heb wel getwijfeld of we onze persoonlijke ervaringen moeten delen'', zegt Maarten. ,,Uiteindelijk is het belangrijk dat de mensen zich met je kunnen identificeren. Met een jonge meid uit Amsterdam samen met een oude boer die iets onverstaanbaars mompelt komt het niet aan. Bij ons gaat dat denk ik wel beter.''

Waardering

Maanden later is de waardering over het vak bij Marieke flink gegroeid. ,,Mijn ouders hebben nog steeds een melkveebedrijf met 100 koeien, maar ik heb er nooit echt over verteld dat ik een boerendochter was'', blikt ze terug. ,,Ik weet nog wel van de middelbare school dat ik klasgenoten hoorde vertellen dat hun vader advocaat was of bij de politie zat. Dan ging ik niet uit mezelf vertellen dat mijn vader boer was. Je wilde niet dom gevonden worden of onontwikkeld. Schamen deed ik me er niet echt voor, maar het onderwerp probeerde ik wel te vermijden. Ook daarna heb ik er nooit echt over gesproken.''

Maarten daarentegen begon redelijk 'schoon' aan het project. ,,Natuurlijk zie je weleens iets in het nieuws. Over de melkprijzen of stakende boeren in Frankrijk, maar het is voor mij niet een groep waar ik me meer druk over maakte dan anderen. Toch wil ik meer weten, omdat ik merkte dat er meer speelt bij boeren. Dat ze zo toegewijd aan het bedrijf moeten zijn en nauwelijks afspraken kunnen maken omdat ze moeten oogsten en het weer goed is. Wat me verbaasd heeft, is dat we als burgers zo weinig weten. Bijvoorbeeld over die fosfaatwet. Bij de boeren speelt het erg, maar wij weten het niet. Dat vond ik interessant.''