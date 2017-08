Man 'vergeet' twee aanrijdingen en inrijden op fietser

Ook niet dat hij iets later bij de oprit naar de A15 nog eens doorreed na een aanrijding. Dinsdag veroordeelde de rechter in Arnhem het tot voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

De 33-jarige reed op 25 maart aan het eind van de middag een auto aan in Hellouw. Dat werd door meerdere mensen gezien. Een man op een fiets probeerde hem staande te houden, maar de autobestuurder gaf juist gas en reed op hem in. Het slachtoffer kon nog net wegduiken. Juridisch wordt dit gezien als bedreiging. Hij reed daarna door en bij de oprit naar de A15 in Vuren gaf hij een auto die door groen reed geen voorrang. Opnieuw maakte hij schade. De politie wist het voertuig van de verdachte iets later te achterhalen. De auto stond zwaar beschadigd geparkeerd in de buurt de woning van zijn ouders. Daar werd de Leerdammer aangehouden.