Muzikale broertjes met een 'on-Nederlandse zelfdiscipline'

,,Als het even kan studeer ik vijf uur per dag", zegt de oudste, die sinds kort op het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch zit, ,,maar mijn schoolwerk mag er natuurlijk niet onder lijden."

China

De trotse ouders Richard en Lina Hu hebben een Chinese achtergrond en runnen in het dorp een Chinees restaurant annex cafetaria. ,,Wij vinden het belangrijk dat de jongens hun roots in ere houden", aldus het koppel. ,,Elke zaterdag gaan ze naar Chinese les. Thuis spreken ze Nederlands met hun vader en Chinees met hun moeder. We willen ze graag tweetalig opvoeden. China is toch het land van de toekomst, dus wie weet liggen daar straks meer kansen voor ze."

Regelmatig treedt het drietal op in de regio, al is dat nog vaak in voorprogramma's. Het eerstvolgende concert is aanstaande zondagmiddag op het landgoed Huize Bergen in Vught.



In de serie Jong in de Bommelerwaard, in de krant van donderdag, het complete interview met het drietal.