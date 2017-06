Samenloop voor Hoop Neerijnen levert meer dan 57 duizend euro op

Team 'you never walk alone' bestond uit 17 personen, allemaal afkomstig uit Waardenburg, Haaften en omstreken. Moe en voldaan verzamelden zij bij het podium. ,,We zijn allemaal extra emotioneel tijdens de laatste ronde, maar het gaat goed met ons", aldus Gerda van den Berg. Zij liep speciaal voor haar overleden moeder en goede vriend. ,,De pijn in de benen valt gelukkig mee. Ik zou het zo weer opnieuw doen."