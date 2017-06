Werkstraf geëist tegen Hellouwse: 'Ik dacht dat ik die jongen had doodgereden'

De vrouw had net haar laatste cliënten weggebracht en was op weg naar huis. Op de kruising met de Nieuwendijk was daar volkomen tot haar verrassing die andere auto. Door de aanrijding belandde ze met haar bus in de sloot, de andere wagen kwam een eind verderop in het weiland tot stilstand. ,,Ik dacht echt dat ik die jongen had doodgereden”, vertelde de 47-jarige geëmotioneerd. ,,Het grijpt me nog steeds heel erg aan.”