William en Maarten op de top van de hoogste berg van Europa

Voorrang gaat veranderen: fiets wacht straks op auto onderaan afrit A2 Waardenburg

9 augustus WAARDENBURG - De Provincie Gelderland grijpt het groot onderhoud aan de Graaf Reinaldweg (N830), die in Gorinchem begint en in Waardenburg overgaat in de Steenweg, aan om ook de verkeersveiligheid te vergroten. Op deze weg wordt relatief hard gereden en het aantal ongevallen is bovengemiddeld hoog, aldus de provincie.