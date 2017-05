Woning in Hellouw zwartgeblakerd na brand

De brand is ontstaan in het gedeelte dat de woning verbindt met de stallen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Zowel de woning als de stallen zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Zowel team brand van de brandweer en de forensische opsporing van de politie voeren onderzoek uit naar hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

De bewoner laat aan omstanders weten dat ze net weg waren. ,,We zijn even weg geweest en we hebben wel geluk gehad dat alles dicht was. Dit heeft de brand gesmoord." Politie gaf aan dat na de brand nog veel rook in het pand hing. Er waren twee blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig om de brand te blussen. De weg waaraan de woning is gelegen werd tijdelijk afgesloten.