28 bekeuringen in kijkersfile bij Oirschot in anderhalf uur tijd

De kijkersfile ontstond omdat automobilisten gingen filmen met hun smartphone. Ook werden er veel foto's gemaakt. Sommige bestuurders lieten hun stuur met beide handen los en zaten dwars in de auto.

Een motorrijder van de politie heeft in anderhalf uur tijd 28 bestuurders kunnen bekeuren. Als er meer politiecapaciteit beschikbaar was geweest, dan was dat aantal minimaal verdubbeld.