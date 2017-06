A58 tussen Moergestel en Oirschot weer vrij na ongeluk met caravan

De Meeuw schaalt weer op in Oirschot

16 juni OIRSCHOT - Na topjaar 2016 verkeert De Meeuw in een overgangsfase. De productie in Oirschot van units voor tijdelijke huisvesting liep terug van 25 naar 6 per dag. ,,Nu gaan we weer opschalen naar 20 per dag. We zijn volop medewerkers aan het werven", zegt topman Ronald Slaats.