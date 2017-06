Aanhoudende droogte is rampzalig voor Kempische natuur

OIRSCHOT/BERGEIJK - Droogte in de natuur geeft een verhoogd risico op brand , maar zorgt óók voor andere problemen. De natuur op de hoge Kempische zandgronden heeft het zó zwaar, dat vijvers en vennen uitdrogen en vissen en vogels sterven. Onderzoek en maatregelen zijn volgens Natuurmonumenten hard nodig, om bijzondere soorten in De Maaij en de Beekloop bij Bergeijk te kunnen behouden.

Boswachter Michel Hendrix van Natuurmonumenten wijst naar de overkant van de nagenoeg compleet uitgedroogde vijver in de Liskes. De bodem is opengebarsten. Vijf, zes blauwe reigers staan te loeren op verse vis. Die is vandaag ruim voorradig in de sterk geslonken plas. ,,Het is nu even feest voor hun", zegt Hendrix. ,,Maar straks niet meer. Alle vis is dan verdwenen. Nieuwe komt er niet zomaar voor terug."

De vijvers bieden een volgens Hendrix bizarre en treurige aanblik. ,,Dit zie je normaal gesproken pas in september. Maar de echte zomer moet nog beginnen! Het is ook wrang om te zien dat natuurvijvers droogvallen en buiten de natuurgebieden de beregeningsinstallaties volop staan te draaien."

Volledig scherm Door het droogvallen van vijvers sterven de vissen. © Natuurmonumenten

Makkelijke prooi

Behalve vis dreigen ook insectensoorten het loodje te leggen en wordt het voor bijzondere vogels die hier voorkomen, zoals roerdompen, maar ook het zeldzame woudaapje, steeds lastiger om voldoende eten te vinden. Verhuizen naar een voedselrijkere omgeving is dan het credo. Jonge roerdompen, verzwakt door te weinig voedsel, vormen een makkelijke prooi voor vossen. Voor die gasten is het nu een eitje om de nesten in het moerasachtige gebied rondom de drooggevallen vijvers te bereiken.

Volgens Natuurmonumenten is het droogteprobleem in de Kempische natuur structureel. De zomer van 2016 - juni vooral - was toevallig erg nat, maar dat zet voor de langere termijn teleurstellend weinig zoden aan de dijk. ,,Het speelt al een jaar of zeven", zegt Hendrix. Het vanuit België via beekjes aangevoerde Maaswater is niet meer voldoende. Het waterschap, dat ook moet zorgen dat er stroomafwaarts voldoende water is, draait stuwen dicht. Zoals de Beekloop bij Bergeijk, waardoor de voormalige kweek- en visvijvers in het gebied nu uitdrogen. Hendrix: ,,Een rattenvanger zei laatst: vroeger moest ik hier altijd lieslaarzen aan. Nu kan ik op sandalen rondlopen."

Volledig scherm Jonge roerdompen verzwakken door gebrek aan voedsel en zijn een makkelijke prooi voor vossen. © Natuurmonumenten

De oorzaken van de drastische afname van de hoeveelheid water in het gebied zijn onbekend. Natuurmonumenten vindt daarom dat op korte termijn diepgaand onderzoek nodig is, om de oorzaken boven water te krijgen. Mogelijk dat uit de waterlopen tussen de Maas in België en de Kempische natuur meer wordt opgepompt, bijvoorbeeld om akkers te beregenen. De problemen worden nog eens verergerd door de lage grondwaterstand. Natuurmonumenten roept het waterschap en de provincie op om hun verantwoordelijkheid te nemen en zeer snel op zoek te gaan naar de oorzaken. ,,Er is haast bij", zegt Hendrix. ,,Heel veel haast."