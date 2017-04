Bas Luiting uit Oirschot: Titulaer was ook slim als ondernemer

EINDHOVEN/ OIRSCHOT - Er werd nogal eens om hem gelachen, maar Chriet Titulaer was een wetenschapper die veel mensen aansprak. Bas Luiting, grondlegger van Plug In City op Strijp S in Eindhoven, is zo iemand. Hij werkte jaren met hem samen.

Chriet Titulaer, de zondag overleden tv-legende, wordt geroemd om zijn neusje voor noviteiten, maar Oirschottenaar Bas Luiting prijst hem vooral ook om zijn ondernemerschap. ,,Chriet Titulaer koppelde zijn wetenschappelijke kwaliteiten aan een succesvol business-model. Ook als ondernemer was hij slim.”

Den Bosch

Bas Luiting werkte dik zes jaar met Titulaer in het Kantoor van de Toekomst in Den Bosch. De Oirschottenaar is als grondlegger van Plug In City op Strijp S een naam van formaat op het gebied van de circulaire economie. Hij laat bedrijven zien hoe zij hun producten en grondstoffen kunnen hergebruiken en hoe ze de waarde ervan zo lang mogelijk op niveau kunnen houden.

Luiting had begin negentiger jaren de stoute schoenen aangetrokken, was op de familie Titulaer afgestapt en had hen zover gekregen dat hij er de innovatieve kabelgoten mocht aanleggen die hij destijds voor een Eindhovense firma aan de man bracht. Want met alle apparatuur in zo’n kantoor vol nieuwigheden, was de wirwar van kabels een probleem dat opgelost moest worden.

,,Twee, drie dagen per week was ik daar. Ik heb Chriet Titulaer in die tijd leren kennen als een groot inspirator en een nuchtere wetenschapper tegelijk. Hij leerde mij om zowel in verleden, heden als toekomst te kijken. Voortdurend betrok hij mensen bij zijn innovaties. Hij liep altijd vijf jaar op de troepen vooruit. En met succes."

Businessmodel

,,Vandaag de dag heb ik nog steeds profijt van de jaren dat ik met Chriet Titulaer heb gewerkt. Hij was een wetenschapper die van zijn innovatieve kwaliteiten ook een businessmodel had weten te maken. Natuurlijk werd hij wel eens uitgelachen. Het was ook een aparte man. Maar ik denk dat hij met 95% van zijn uitspraken gelijk heeft gekregen.”

Met genoegen vertelt Luiting de jongere generaties nog steeds over die bijzondere Titulaer met zijn verhalen over opmerkelijke innovaties. ,,Het was daar een soort Efteling voor de technologie. Daar is leuk over te vertellen. Ik heb het er nog regelmatig over dat er destijds vol ongeloof werd gelachen als Titulaer vertelde dat onze tv over een paar jaar nog maar een duimdik diep zou zijn...”

Luiting stopte in ’98 bij het Kantoor van de Toekomst. In diezelfde periode kreeg Titulaer een herseninfarct dat hem beperkte in spraak en mobiliteit. Mede daarom kwamen plannen voor een School van de Toekomst nooit meer van de grond.