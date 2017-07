'Bouwstop geitenhouders geen oplossing voor problemen'

OIRSCHOT - De bouwstop voor geitenboeren tot 2020 is geen oplossing voor de problemen. ,,Dat is te kort door de bocht. Het aantal staarten zegt niets over de vraag hoe die dan gehouden worden. Een integrale oplossing voor de problemen blijft daardoor uit, want geitenboeren in Brabant zullen nu achterover gaan leunen. Dit is een gemiste kans."

Dat zegt Jeanette van de Ven, geitenhouder in Oirschot en voorzitter van de Dier en Gezondheid bij de landelijke boerenbond LTO. Zij reageert op het besluit van Provinciale Staten van Brabant, vrijdagavond, om geen nieuwe geitenstallen meer toe te staan tot 2020. Aanleiding is het onderzoek waaruit blijkt dat er een verhoogde kans op longontsteking is bij mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen.

Onrust

Geitenhouders zagen de klap natuurlijk al wel aankomen, zegt Van de Ven. De onrust over de Q-koorts hield aan en de discussie over terugdringen van aantallen vee ook. Maar de bouwstop tot 2020 voor de sector was toch nog een verrassing, volgens haar. ,,De sector vindt ook dat er echt iets moet gebeuren, maar dit besluit is een motie van onmacht. De kloof tussen burgers en boeren wordt hierdoor echt niet kleiner." Zij wijst erop dat er sinds het uitbreken van de Q-koorts met dodelijke slachtoffers al veel veranderd is bij de sector. ,,Ook zijn er afspraken gemaakt met burgers en overheden , maar blijkbaar nog niet genoeg om het vertrouwen in de boeren terug te winnen."

Hoe wil de sector de problemen dan aanpakken? In samenwerking met de melkverwerkers wordt een ketenvisie opgesteld waarbij alle betrokkenen hun visie inbrengen, vertelt de LTO-bestuurder. ,,Dat zal zeker tegengestelde wensen opleveren, maar het is aan de sector om daar dan soep van te koken. Over de aantallen dieren valt te praten, maar wel met maatwerk. Het is ook niet meer vrijblijvend, er moet nu echt iets gebeuren."

Vergunning

Verder vertelt Van de Ven dat sommige boeren nu al 10 jaar wachten op een vergunning voor een nieuwe stal. De aanvragen dateren van voor de uitbraak van Q-koorts in 2009. Daarna was er een bouwstop en sommigen hebben die nieuwe vergunning nog steeds niet. En nu volgt opnieuw uitstel. ,,Dat is voor die boeren wel heel zuur."

En dan is er ook nog de combinatie met dat andere besluit, voor de hele veehouderij. ,,De geitensector mag dan tot 2020 niet bouwen en heeft tot 2022 om oude stallen op te ruimen. Die combinatie is echt onmogelijk. Dat gaat 'm niet worden."

Veerkracht

Het einde van de sector zal het niet zijn, verwacht Van de Ven die haar functie eind dit jaar neer gaat leggen. ,,We zijn veerkrachtig, passen ons aan, dat is ook onze kracht. Maar ooit breekt het lijntje." Is de geitenhouderij het slachtoffer van de emoties rond de Q-koort? Van de Ven denkt van wel. ,,En we hebben natuurlijk tegen dat we de enige sector zijn die nog groeit, al zijn de aantallen niets in vergelijking met de kippen en varkens. Maar voor de beleving is dat niet goed."