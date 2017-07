Brabant staat stuk grondgebied van Oirschot af aan Limburg

De oude veteranen van het regiment Limburgse Jagers waren not amused toen hun regiment vanuit Blerick en Weert verhuisde naar de legerplaats in Oirschot. De Jagers horen in Limburg, was de algemene opvatting. Dinsdag kregen ze gedeeltelijk hun zin: een hoekje van de Oirschotse kazerne is onderdeel geworden van de provincie Limburg.

Op het hoekje staat onder andere het monument voor de gevallen Limburgse Jagers sinds de slag bij Waterloo in 1815. De provincie krijgt het in erfpacht.

Bij elkaar

Commandant Ralf Goossens: ,,Wat voor mij het belangrijkst is, is de optelsom dat we het bataljon, het regiment, de historische verzameling en het monument allemaal nu bij elkaar hebben op Limburgs grondgebied in Oirschot. Daarnaast is vandaag de hoogste onderscheiding die de provincie Limburg toe kan kennen, ons te beurt gevallen. Dat is een grote eer.”