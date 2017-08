Brand in stal vaak een mysterie

EINDHOVEN - In Nederland komen steeds vaker stalbranden voor. In de helft van de gevallen is de oorzaak niet bekend. Dat zorgt voor onrust onder varkenshouders.

Varkenshouders worden steeds vaker getroffen door brand in hun stallen. In 2014 gingen er nog 29 stallen in vlammen op en in 2015 waren dat er 31. In 2016 steeg het aantal stalbranden opeens naar 47. Dat blijkt uit cijfers van Brandweer Nederland. Volgens de brandweer vinden de branden alleen plaats bij stallen die zijn gebouwd vóór 2014, toen de veiligheidseisen nog minder strikt waren.

Kortsluiting

Kortsluiting en werkzaamheden in de stal zijn de belangrijkste reden voor een brand. In 15 procent van de gevallen noemt de brandweer die redenen als oorzaak als oorzaak. Andere belangrijke oorzaken zijn blikseminslag en broei. In de helft van de gevallen blijft de oorzaak van de brand echter onbekend.

Twee recente stalbranden in het Agelo en Erichem zijn voor de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) in ieder geval aanleiding om te vragen om een onafhankelijk onderzoek. ,,Één keer is een incident, twee keer is toeval, maar daarna spreek je van een patroon", zegt voorzitter Ingrid Jansen.

Controle

Ook in deze regio zijn er zorgen bij de boeren. ,,We kennen de precieze oorzaken van de branden niet altijd", zegt varkensboer William Meulendijks uit Deurne. Iedere drie jaar moet hij zijn elektriciteitssysteem laten controleren. Daardoor voelt hij zich echter niet geheel veilig. ,,Je onderhoudt je spullen, houdt je stal schoon. En toch moet je hopen dat jou niks overkomt."

Het overkwam Kees van der Meijden uit Spoordonk wel. Hij zal de avond van 8 april 2013 nooit meer vergeten. ,,Het was zeven uur. Binnen een fractie van een seconde stond de hele stal in brand. Er was geen houden aan." De regio werd vaker getroffen. In 2016 kwamen bij een bedrijf uit Oirschot bijvoorbeeld 10.000 varkens om. In datzelfde jaar gaan in Milheeze 800 zeugen dood door een brand.

Van der Meijden besloot na het verdriet van de brand in 2013 een nieuw bedrijf op te zetten. Brandveiligheid kwam bovenaan op zijn prioriteitenlijstje. Zijn varkens liggen nu bijvoorbeeld op brandvrije roosters en de wanden zijn niet langer gemaakt van kunststof, maar van beton.

Maatregelen