Clemens uit Oirschot traint kandidaten Expeditie Robinson

Disch trainde voor eerdere edities van het programma Jaap Jongbloed en Dave Roelvink. Voor de komende serie - die in september start - leerde hij drie BN'ers de basisbeginselen van overleven in de natuur. Marieke Elsinga, co-presentatrice van RTL Late Night - is er eentje van. De andere namen mag Disch nog niet onthullen: RTL maakt de deelnemers de komende tijd één voor één bekend.

Disch geeft met zijn bedrijfje Backtravel survivaltrainingen aan particulieren en bedrijven. Een paar jaar geleden benaderde hij de producent van Expeditie Robinson met de vraag of hij iets voor het programma kon betekenen en zo ging het balletje rollen.

Quote Als je weet wat je moet doen, hoeft survivallen helemaal niet zo extreem te zijn Clemens Disch (32) uit Oirschot.

Disch ziet er uit als een hele gewone jongen; niet als de macho's zoals je ze op Discovery Channel ziet, van die mannen die woest door wouden trekken en levende dieren de kop afbijten om ze op te eten. Disch begint te lachen. ,,Als je weet wat je moet doen, hoeft survivallen helemaal niet zo extreem te zijn", legt hij uit. ,,Je wilt warmte dus je moet een vuurtje kunnen maken. Je wilt droog liggen, dus bouw je met takken een hutje."

Dave Roelvink leerde de fijne kneepjes van het overleven bijvoorbeeld tijdens een 24 uur durende tocht met Disch door de bossen. Best spannend, vond Disch, doelend op Roelvink's tikkeltje dubieuze imago. ,,Je hebt via de media toch een bepaald beeld van hem, dus ik vroeg me wel af hoe ik dat ging overleven. Maar het werd één van de leukste cursussen ooit." Toen hij Dave op televisie met stuk deeg aan een stok bezig zag, veerde hij dan ook enthousiast op. ,,Was een tip van mij."

Volledig scherm Dave Roelvink tijdens zijn survivaltraining met Clemens Disch. © Clemens Disch

Survivallen in de Ardennen is natuurlijk anders dan op een tropisch eiland, dus daar past Disch zijn training op aan. Hij leert de BN'ers onder andere hutten bouwen van palmbladeren, omgaan met een machete en vis vangen. Maar misschien wel het belangrijkste is vuur maken. Want dat hebben de deelnemers niet alleen nodig om te koken, maar komt ook altijd wel in een opdracht terug. Het werken met een firesteel - een soort ijzeren mesje waarmee je over een magnesium staafje schraapt - vergt handigheid. ,,Als je thuis geoefend hebt, heb je als je tijdens een proef onder druk staat een voorsprong."

Disch leert de BN'er vooral overleven, terwijl de proeven en psychologische spelletjes tijdens de expeditie zeker zo belangrijk zijn. ,,Maar door mijn training krijgen deelnemers hopelijk zelfvertrouwen dat ze tijdens het hele spel sterker maakt." Disch is door zijn contacten met eerdere deelnemers bovendien inmiddels een kenner van het spel, dus tactische tips heeft hij wel degelijk voor 'zijn' kandidaten. ,,In het begin wordt altijd de sterkste weggestemd. Je moet dus wel laten zien dat je iets toevoegt aan de groep, maar verder een beetje onder de radar blijven."

En die beruchte eetproef? Met de gruwelijkste dingen van levende kriebelbeesten tot koeienogen? ,,Neus dicht houden", zegt Disch. ,,Veel meer is daar niet aan te doen."