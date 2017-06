Dertien gemeenten stellen ultimatum voor zorgleverancier Welzorg

BEST - Een scootmobiel met een lekke band die maar niet wordt gerepareerd, een spoedaanvraag voor elektrische rolstoel die pas na acht weken wordt geleverd, cliënten die van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het regent klachten over Welzorg, een bedrijf dat over een groot deel van Nederland (zorg)hulpmiddelen levert en onderhoudt.

Voor dertien gemeenten in de regio Eindhoven, waaronder Oirschot en Reusel-De Mierden, is het geduld op. Ze hebben Welzorg een ultimatum gesteld: eind december moet de zorgleverancier de zaken op orde hebben. Als Welzorg dan nog steeds onvoldoende service verleent, kunnen de regiogemeenten het contract opzeggen. In de tussenliggende tijd mogen ze in individuele gevallen ervoor kiezen om hulpmiddelen voor een cliënt elders in te kopen. De extra kosten worden op Welzorg verhaald.

Zorgwethouders

De zorgwethouders van de betrokken gemeenten - Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre - zijn twee keer bij elkaar gekomen om over het onderwerp te praten.

,,De implicaties van wat niet goed gaat, zijn groot. Als je afhankelijk bent van een rolstoel en je moet daar heel lang op wachten of de rolstoel doet het niet, dan is dat heel vervelend", zegt wethouder Raf Daenen (PvdA, zorg) van Oirschot. ,,We hebben onszelf de vraag gesteld: wat is wijs om te doen? Het is een hele toer om over te stappen naar een andere aanbieder. Het is niet een fiets die je even naar een andere fietsenmaker brengt."

Dossier

De dertien gemeenten bouwen nu een dossier op voor de gevallen waarin Welzorg haar verplichtingen niet nakomt, want: ,,Wil je echt grip krijgen op een aanbieder, moet je goed monitoren wat er niet goed gaat." Maar er is vertrouwen dat het nog goed komt met Welzorg. ,,Welzorg is realistisch en beaamt dat niet alles perfect verloopt. Het bedrijf neemt in die zin wel haar verantwoordelijkheid", zegt Daenen.

Welzorg laat weten dat de klachten voor een deel terecht zijn. Volgens marketing-directeur Ella van den Berg zijn de langere reparatie- en levertijden het gevolg van een reorganisatie die eind 2016 is ingezet. Die was nodig omdat de zorgmarkt is veranderd. Zo werd de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in 2015 van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld.