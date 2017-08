Dertig zaken tegen meesterinbreker die ook in Oirschot toesloeg

Dat bleek woensdagochtend op een procedurele zitting van de Bossche rechtbank. Zahim S. (26) stond daar voor inbraken in Gemonde, Drunen, Nieuwkuijk, Helvoirt, Liempde, Moergestel, Boxtel, Dongen, Berkel-Enschot, Haaren en Oirschot. In de laatste twee plaatsen was hij erg actief, hele straten werkte hij daar in een nacht af. Veldhoven was helemaal favoriet, tientallen keren sloeg hij daar toe en daar is hij in september vorig jaar uiteindelijk ook betrapt.