Doodzieke Peer Hems uit Middelbeers maakt zich op voor nog één keer PeerPop

MIDDELBEERS - Bij Peer Hems (61) werd in 2012 de dodelijke ziekte ALS geconstateerd. De Beerzenaar heeft sindsdien veel ingeleverd, maar hij heeft de touwtjes nog altijd in handen bij de vierde editie van het naar hem vernoemde PeerPop op 14 mei.

Eigenlijk werkt er vrijwel niets meer aan zijn eens zo sportieve lijf.

Positief instellen

Hij is al jaren tot een elektrische rolstoel veroordeeld, die hij inmiddels niet meer zelf kan besturen, want ook zijn armen en handen lieten het al afweten. ,,Nu geef ik letterlijk veel uit handen. Ik voel me als in een harnas, omdat ik niets meer kan bewegen. Ik weet dat het einde binnenkort zomaar kan komen. Gelukkig kan ik me altijd positief instellen op de dingen die ik nog wel kan. Dat is een prettige eigenschap. En mijn Trappistje drink ik ook nog elke dag," vertelt Hems met een brede lach. Dan schiet hij toch even vol, als het over het onvermijdelijk naderende einde gaat. ,,Ik vind het heel moeilijk om Annemie en onze drie kinderen te moeten achterlaten."

Het gezin Hems is er tijdens Peers ziekte alleen maar hechter op geworden. Annemie is bij alles zijn steun en toeverlaat en zijn kinderen fietsten met hem al vier keer de Mont Ventoux op, tijdens de Tour du ALS. ,,Na PeerPop richt ik me weer op de Tour du ALS op 8 juni. Ik wil nog één keer met ons team de berg op. Ditmaal met mij in de Wensambulance, met de deuren open", vertelt hij vastberaden. Momenteel kan hij niet meer zonder beademingsapparatuur. De spieren rond zijn longen geven het op: teken dat hij in de laatste fase komt. Spreken gaat met drie, vier woorden, dan moet hij weer lucht uit zijn buisje zuigen. Maar de spirit is er nog, bij de man achter Beers in de Bres voor ALS, een initiatief waarvan hij vurig wenst dat dit na zijn overlijden doorgaat.

Fietsen

Daarbij heeft hij nog steeds volledig de controle over alles wat er gebeurt binnen die stichting om geld te genereren voor de strijd tegen ALS. Vier keer al wist hij een fietsteam bij elkaar te brengen om de Ventoux te beklimmen en onlangs hield hij nog een groot benefietdiner. En op zondag 14 mei staat het pop- en bierfestival PeerPop weer op de kalender.

Hems: ,,We hebben een mooi, divers programma, op twee podia met zeven bands en dj's. Het kleinschalige en intieme willen we wel behouden. Ook zijn er weer verschillende biertjes te proeven. Met het Lentebock Festival is het enkele jaren geleden begonnen en dat onderdeel hoort er nog steeds nadrukkelijk bij."

Gezelligheid

Weer verschijnt een lach op zijn gezicht: ,,Ik heb veel zin in PeerPop en kijk er naar uit om iedereen weer te zien. Die gezelligheid voor het goede doel moeten we erin houden. Er is al genoeg rotzooi op de wereld."