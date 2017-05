Expat ziet wel wat in Oirschot 'by bike'

Volledig scherm Expats in het Kruysenhuis. © Rens van Ginniken

Geduldig laten de werknemers van ASML, Philips, High Tech Solutions en nog een aantal gerenommeerde internationale bedrijven vier toespraakjes over zich heen komen in Museum Kruysenhuis. Koffie en thee zijn onder handbereik en natuurlijk de plaatselijke delicatesse: de Oirschotse Muts.

Promotie

Primair gaat het hier om een stukje Oirschot-promotie. De vele buitenlandse werknemers in de Brainport regio zijn een interessante, nog relatief onontgonnen markt voor het dorp. Stijn Valks, voorzitter van Land van Oirschot bekent: ,,Ik loop zelf nog weleens achteloos voorbij aan al het moois hier. Ons dorp is goed te vermarkten, als de Oirschotse ondernemers zich maar gezamenlijk daarvoor inzetten. En de Groene Corridor: die vormt een perfecte verbinding tussen werkstad Eindhoven en recreatiedorp Oirschot, ook per fiets.”

Die fiets blijken opvallend veel expats al ontdekt te hebben. Française Roxane Ridolfo, student Bio Organische Industrie: ,,Het is heerlijk om Eindhoven uit te fietsen, het wordt door zoveel natuur en cultuur omgeven.” Ook het technisch ingenieurskoppel Buket en Serdac Buyucsarac uit Ankara reageert opgetogen op het onderwerp 'fiets'. ,,Wij zijn gek op fietsen in Nederland!”, aldus Buket, terwijl ze een vers aardbeitje proeft bij de sociale conceptwinkel ’t Bint.

Kleinste Huisje

Gids Eric van Bakel houdt de gang erin langs de Sint-Petrus basiliek, de Latijnse School en het Boterkerkje. Of de expats iets snappen van de uitleg over het oer-Hollandse Sinterklaasfeest is maar de vraag, maar interessant vinden ze het Kleinste Huisje, residentie van de Sint, in ieder geval wel. Tal van winkels grijpen de promo mogelijkheid aan: er zijn lekkernijtjes bij ijs- en bonbonzaak De Dames en bij delicatessenwinkel De Ster. Ook is er een uitgebreide lunch met aspergesoep van eigen bodem in Hotel De Moriaan.

