Forse brand op Oirschotse heide

Orde der Montfortanen houdt gedachtengoed levend tijdens Open Kloosterdag in Oirschot

11 juni OIRSCHOT - De katholieke orde van de Montfortanen wordt in haar voortbestaan bedreigd: in Nederland telt zij amper 40 leden en nieuwe aanwas is er niet. Tijdens Open Kloosterdag presenteerden de broeders hun gedachtengoed aan een breder publiek zodat het niet vergeten raakt.