Garagehouder uit Oirschot ontdook BPM, werkstraf van 50 uur opgelegd

De naam van Jan L. is een bekende binnen justitiekringen. Zijn Carstore specialiseerde zich in prachtige en peperpure auto's als Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Landrovers en Audi's. Dat kwam in het nieuws toen eind 2014 zijn zaak opeens in brand vloog. Een paar dagen later stond er een brandende auto voor zijn huis. Er liep al een FIOD-onderzoek naar hem, dat toen flink werd uitgebreid en in maart viel de politie overal in het land binnen bij garages en bij L. zelf voor diens administratie.