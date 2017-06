Joyrider wilde lek van Legerplaats Oirschot aantonen

Verwarde man steelt pasje van militair en steelt defensietruck in Oirschot

14 juni OIRSCHOT - Een man uit Veldhoven heeft maandag een vrachtwagen van de militaire basis Oirschot gestolen en is daarmee gaan joyrijden in Eindhoven. Dat meldde minister Jeanine Hennis van Defensie vandaag in de Tweede Kamer. De man is later weer op de basis aangehouden.