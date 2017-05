Klassieke Mercedes gaat in vlammen op in Oirschot

Bas Luiting uit Oirschot: Titulaer was ook slim als ondernemer

25 april EINDHOVEN/ OIRSCHOT - Er werd nogal eens om hem gelachen, maar Chriet Titulaer was een wetenschapper die veel mensen aansprak. Bas Luiting, grondlegger van Plug In City op Strijp S in Eindhoven, is zo iemand. Hij werkte jaren met hem samen.