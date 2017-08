Laco wil nieuwe regels tegen overmoedige zwemmers: 'Als een vrouw iets zegt, wordt het soms gewoon genegeerd'

OIRSCHOT - Kinderen die niet kunnen zwemmen zorgen toenemend voor problemen in zwembaden. Niet zelden gaat het om kinderen van vluchtelingen. De directeur van Laco, met zwembaden in deze regio, pleit voor nieuwe richtlijnen.

Hij windt er geen doekjes om: het groeiend aantal asielzoekers dat de gevaren van het water niet kent is een groot probleem in Nederlandse zwembaden. Dat zegt directeur Bert Lavrijssen van zwembadengroep Laco, het bedrijf dat zo'n veertig binnen-en buitenzwembaden exploiteert waaronder in Vught, Oirschot, Goirle, Hilvarenbeek en Veghel.

,,In Nederland is de algemene aanname dat kinderen boven de twaalf de zwemkunst machtig zijn. Die hebben daardoor ook minder aandacht van de toezichthouders. Maar de groep die niet kan zwemmen, de gevaren van het water niet kent en zichzelf overschat, wordt steeds groter."

Migranten

Quote Als een vrouw iets zegt dan komt het wel eens voor dat die gewoon genegeerd wordt. Wat moet je dan doen? Bert Lavrijssen Volgens de directeur gaat het voornamelijk om migranten die niet bekend zijn met de zwemlescultuur. Het is vooral in grote buitenbaden een groeiend probleem. Ook de communicatie is soms 'een uitdaging'. Zo zouden vrouwelijke toezichthouders vaak niet serieus genomen worden. ,,Als een vrouw iets zegt dan komt het wel eens voor dat die gewoon genegeerd wordt. Wat moet je dan doen? Je kunt ze niet achterna duiken en aan de oren het zwembad uit sleuren. De enige optie die overblijft is de politie bellen, maar die komt niet drie keer achter elkaar."

De directeur van het bedrijf uit Oirschot pleit voor landelijke richtlijnen om deze problematiek aan te pakken. ,,Organisaties als de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationaal Platform Zwembaden (NPZ) en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zouden om tafel moeten gaan om landelijke regels op te stellen."

Hulpmiddelen

Als voorbeeld geeft Lavrijssen dat kinderen tot acht jaar niet meer zonder begeleiding het zwembad in moeten mogen. Ook zouden ze ouders moeten verplichten hun kinderen van zwemhulpmiddelen te voorzien en zou vermeld moeten staan dat bezoekers ten allen tijde de instructies van de toezichthouders moeten volgen. ,,Momenteel ligt alle verantwoordelijkheid bij de toezichthouders en dat is onacceptabel. Dat is als tegen de politie zeggen dat er geen enkele inbraak meer gepleegd mag worden", vindt Lavrijssen.

Vluchtelingenwerk Nederland, de organisatie die asielzoekers helpt te integreren, erkent de problemen, maar zegt dat de groep waar het om gaat breder is dan alleen vluchtelingen. ,,Het gaat om kinderen van migranten uit landen waar zwemles niet vanzelfsprekend is", aldus een woordvoerder. ,,Door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wordt op asielzoekerscentra wel voorlichting gegeven over de Nederlandse zwemlescultuur. Ook wordt uitgelegd dat niet overal gezwommen mag worden en wat de regels zijn in Nederlandse zwembaden.

Salam

De zwembaden staan extra op scherp sinds in mei drie badmeesters schuldig zijn bevonden aan de dood van de 9-jarige Salam. Het Syrische meisje verdronk in september 2015 in zwembad ’t Gastland in Rhenen. Vorige week overleed een 16-jarige jongen uit Syrië in buitenbad Groot Venlo in Blerick, nadat hem al verschillende keren was gevraagd uit het water te komen omdat hij niet kon zwemmen.