Moeder uit Oirschot zoekt wielrenners die dochter (10) van de fiets reden

OIRSCHOT - Kimberley (10) was zondagochtend op weg naar haar pony toen ze in Oirschot van haar fiets werd gereden door een groepje wielrenners. De wielrenners reden door.

,,Ik was direct zo kwaad", zegt moeder Ivanka van Die. ,,Mijn dochter belde me toen ze bij de pony was om te zeggen dat ze van haar fiets was gereden. Ze is heel erg geschrokken."

Dochter Kimberley is op haar knie en haar elleboog gevallen. ,,Twee jaar geleden heeft ze die elleboog gebroken en binnenkort moet ze eraan geopereerd worden omdat er een zenuw niet goed zit. Ze ligt nu op bed." Kimberley was net over de ophaalbrug in Oirschot en moest aan het einde linksaf om het fietspad te vervolgen, toen ze geschept werd door de wielrenners. ,,Zij had voorrang, maar die wielrenners gaan voor niemand aan de kant."

Moeder Ivanka is vooral boos omdat de wielrenners zijn doorgereden. ,,Het is natuurlijk gewoon een ongelukje geweest, maar dan moeten ze wel even afstappen. Daar gaat het mij om. Ze hadden kunnen vragen: 'Moeten we je moeder even bellen?' De laatste vroeg nog of het gaat, maar hij is niet afgestapt en gewoon doorgereden."