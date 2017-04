Oirschotse droogte bij Lintjesregen

Dat is bijzonder, maar niet uniek, zegt de Kanselarij der Nederlandse Orden, de organisatie die zorgdraagt voor het beheer en de verzending van de lintjes. ,,Er is in Nederland elk jaar wel een aantal gemeenten zonder gedecoreerden”, aldus een woordvoerder.

Niet weemoedig

Voor burgemeester Ruud Severijns is het in zijn laatste ambtsjaar – in oktober gaat hij met pensioen – dus een stuk rustiger. Maar hij wordt er niet weemoedig van. ,,Nee hoor, vorig jaar hadden we er twee, dus echt verrassend is het niet dat het nu eens op nul uitkomt. Door het jaar heen reik ik natuurlijk met regelmaat een lintje uit. Ook binnenkort staat er weer een op het programma.”

Hij ziet een tendens; steeds vaker worden lintjes uitgereikt bij gelegenheden buiten de Lintjesregen om, zoals een jubileum, afscheid of feest. Voor een burgemeester heeft het wel charme als je de mensen tijdens de Lintjesregen echt thuis kunt verrassen. Ik heb iemand wel eens letterlijk achter het fornuis vandaan gehaald. Maar steeds vaker zie je dat verenigingen of instellingen de uitreiking liever aan een activiteit in eigen kring koppelen.”

Als burgemeester wil hij daarin niet sturend zijn. ,,Het is niet zo dat ik dan zeg: zou je het niet op Lintjesdag doen? Waarom? Ik vind dat de aanvrager daarin bepalend is, niet de burgemeester.”

Geen duidelijke verschuiving

Landelijk gezien wordt de in Oirschot opgemerkte trend trouwens nog niet bevestigd. Ongeveer zestig procent van de lintjes wordt bij de Lintjesregen uitgereikt, veertig procent in de rest van het jaar. ,,Die verdeling schommelt iets, maar er is de laatste jaren geen duidelijke verschuiving”, aldus de woordvoerder.