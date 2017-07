Oirschotse militairen naar Litouwen vertrokken voor NAVO-inzet

Bezuiniging bieb Oirschot deels teruggedraaid

27 juni OIRSCHOT - De bezuiniging op de bibliotheek in Oirschot wordt voor een deel teruggedraaid. Vanaf 2019 blijft 250.000 euro per jaar in de gemeentelijke begroting staan voor het bibliotheekwerk. Dat is anderhalve ton méér dan in het eerste voorstel van het college, maar nog altijd anderhalve ton minder dan nu.