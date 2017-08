Politici een dag hoofdcoach voor het goede doel in Best

BEST/OIRSCHOT - Terwijl Ruud Severijns, burgemeester van Oirschot, rustig in de dug-out zit, staat de Bestse wethouder John Verheijen verderop druk aanwijzingen te geven. Deze zaterdagavond zijn de bestuurders namelijk even hoofdcoaches van hun gemeente.

Severijns is de gelegenheidscoach van een voetbalteam dat samengesteld is uit spelers uit de vaandelteams van Oirschot Vooruit en Beerse Boys. Verheijen is de ‘oefenmeester’ bij de tegenstander, een combinatieteam van Wilhelmina Boys en Best Vooruit.

Niets op het spel

De twee teams treffen elkaar op het terrein van Best Vooruit. Verheijen is vroeger zelf fanatiek voetballer bij Best Vooruit geweest en heeft daarom enigszins kijk op het spelletje. Severijns laat het tactische aspect vooral over aan Piet Drijvers, coach van Oirschot Vooruit. Ondertussen maakt de burgemeester foto’s van de wedstrijd: ,,Binnenkort stop ik als burgemeester, dus ik hou me steeds meer bezig met fotografie.”

Behalve de eer van de gemeente staat er niets op het spel. Het belangrijkste doel van deze wedstrijd is namelijk een gezamenlijk doel: geld op te halen voor de bestrijding van kanker. Het is de afsluiting van de activiteiten rondom de Samenloop voor Hoop, die eerder deze zomer in het centrum van Best plaatsvond. Met een loterij, een veiling en een deel van de baromzet hoopt Edwin Grotentraast de laatste euro’s voor kankerbestrijding op te halen. Hij is voorzitter van de stichting die de Samenloop voor Hoop organiseert. ,,De spelers spelen in speciale shirts. Die shirts worden straks stuk voor stuk geveild.” Verder gaan er onder andere boodschappenpakketten, waardebonnen van de golfclub en een CD van Guus Meeuwis onder de hamer.

Burgemeester

Het idee was eigenlijk om twee burgemeesters te laten coachen, maar omdat burgemeester Anton van Aert onder vuur kwam te liggen, nam Verheijen het over. Grotentraast vond dat jammer: ,,De burgemeester heeft ontzettend veel voor ons gedaan, hij is zelfs ambassadeur van onze stichting. Maar we zijn heel blij dat wethouder Verheijen het over wil nemen.”