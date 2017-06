Verbreding A58 bij Oirschot: Moet ons huis plat, of niet?

OIRSCHOT - De A58 wordt verbreed. Vooral de situatie bij de brug over het kanaal in Oirschot is krap. Wie wordt de dupe?

Terwijl auto’s en trucks aan de voorzijde van het huis voorbij razen, genieten Trees van Hout en Diny van de Mortel achter in de tuin van het voorjaarszonnetje. Hier, op het terras, lijkt de snelweg ver weg, het is groen zover het oog reikt. ,,Aan deze kant heb je het gevoel dat je in het buitengebied zit.”

Verbreding

De twee vrouwen wonen er erg fijn, zeggen ze, en juist daarom is het zo spannend wat er pal na de zomer wordt besloten. Van de Mortel en Van Hout wonen pal aan de A58, ter hoogte van het viaduct over het Wilhelminakanaal. De snelweg wordt tussen 2020 en 2023 verbreed van 2 x 2 naar 2 x 3 rijbanen en de grote vraag is hoe dat gaat gebeuren. Komen er twee banen bij aan de zuidzijde van de brug of aan de noordzijde, de kant van het dorp?

De verbreding gaat een grote impact hebben op heel Oirschot, maar ter hoogte van de brug zal het extra pijn doen. Er is twintig meter nodig. In beide scenario’s moeten er panden verdwijnen. Ciska van der Schoot is erg benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Ze hoopt niet dat ze weg moet. ,,Het is een fijne buurt, iedereen helpt elkaar”, vertelt ze in de deuropening. ,,We zijn hier 57 jaar geleden komen wonen. De snelweg was er destijds net. Ik weet nog dat we over het nieuwe asfalt mochten fietsen voordat de weg daadwerkelijk geopend werd.”

File

Het verkeer was destijds rustig in vergelijking met nu. Nu staat het zo rond drie, vier uur in de middag al muurvast. De noodzaak om de weg aan te pakken, wordt door niemand in twijfel getrokken, ook niet door de omwonenden. ,,In 2004 kregen we al de eerste signalen dat de weg aangepakt zou worden”, zegt Ton Pel. ,,Nu is het 2017 en is het nog niet zover.” Hij klopt met zijn vuist op een dikke map op de keukentafel. ,,Zie hier, het dossier van veertien jaar ‘verbreding A58’.”

De situatie rond de brug over het kanaal is complex, ook omdat op dezelfde hoogte ook nog een ophaalbrug over het kanaal ligt. In het afgelopen halfjaar bracht een groep van omwonenden, verenigingen en ondernemers - ‘Team Oirschot’ gedoopt - wensen rond de verbreding in kaart, met name als het gaat om geluidsreductie en luchtkwaliteit. Een voorkeur voor het ontwerp bij het viaduct over het kanaal bleef uit. ,,Noord- of zuidkant? Aan beide opties kleven voor- en nadelen. We kwamen er gewoon niet uit”, klonk het bij de presentatie.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, eigenaar van de weg en opdrachtgever, heeft de hete aardappel naar de gemeente doorgespeeld, omdat het qua kostprijs niet uitmaakt waar de brug verbreed wordt. Na de zomer komt het college met een voorkeur, ook de raad is dan aan zet.

Nick Schellens, directeur van Caravan Extra, verwacht dat gemeente en Rijkswaterstaat voor de noordzijde kiezen. ,,Dat is althans ons vermoeden”, vertelt hij in de zaak, die ten zuiden van de snelweg ligt. ,,Als je ziet wat hier allemaal zou moeten verdwijnen; de andere kant geeft minder problemen, denk ik.”

Het caravanbedrijf heeft altijd op deze plek gezeten. De ouders Schellens wonen naast het bedrijf. ,,Oorspronkelijk was dit een boerderij. Op een gegeven moment is de eigenaar vouwwagens gaan verhandelen. Zo heeft het zich ontwikkeld. Emotioneel zitten we het liefst hier. En als het echt niet anders kan, moet er een goede oplossing gevonden worden.” De zichtlocatie is daarbij cruciaal. ,,Die is hartstikke belangrijk voor de exposure.”

Schellens staat er ‘vrij nuchter in’, zegt ie. ,,We wachten af.” Meer kunnen ook Diny van de Mortel en Trees van Hout op dit moment niet doen. ,,Moeten we hier straks weg? We zouden het heel erg vinden. Je hebt geen vastigheid en dat is vervelend, we proberen er maar zo weinig mogelijk aan te denken.”