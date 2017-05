VIDEO: Man in kanaal in Oirschot niet omgekomen door misdrijf

UPDATEOIRSCHOT - In het Wilhelminakanaal in Oirschot, ter hoogte van de haven, is dinsdagochtend even over 08.00 uur het dode lichaam van een man gevonden. De man is niet omgekomen door een misdrijf, meldt de politie.