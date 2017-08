10.000 euro beloning voor tip over dode Leon Viellevoije in uitgebrande auto

Taxandria treurt om erevoorzitter Arnold van Beckhoven

30 augustus OISTERWIJK - 'Een echte Taxandria-man in hart en nieren'. Zo herdenkt de Oisterwijkse voetbalclub zijn erevoorzitter Arnold van Beckhoven, die dinsdag aan een embolie is overleden na een noodlottig ongeluk in een parkeergarage.