83-jarige man overleden aan verwondingen na beknelling in Oisterwijkse parkeergarage

Twee scholen op één plek in Moergestel: kan de Kloosterlaan dat aan?

26 augustus MOERGESTEL - Wordt de Kloosterlaan in Moergestel volgende week overspoeld met ouders die vanuit de auto hun kinderen bij de basisschool af komen zetten? Die vrees leeft in de buurt nu ook de Bienekebolders zijn intrek neemt in het gebouw van de brede school. De Vonder is daar al thuis.