Aansluiten maar! Waar in Brabant sta je het vaakst en langst in de file?

Filegroei

In tegenstelling tot de landelijke tendens is het verkeer in Brabant juist slechter af: de filezwaarte – de lengte keer de duur van de file – is hier met 6 procent toegenomen. In Limburg is de filezwaarte juist stevig gedaald, met liefst 17 procent. In Utrecht is het precies gelijk gebleven en in Overijssel is verkeer het slechtst af: daar is de filedruk toegenomen met 38 procent.