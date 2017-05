Automobilist loopt hoofdwond op bij botsing op A58 bij Moergestel

Meer sanering KVL-Dorp

2 mei Oisterwijk - De grond voor de toekomstige woonwijk KVL Dorp wordt toch dieper afgegraven dan vooraf was afgesproken. Bij de sanering van oude leerfabriek KVL in Oisterwijk, was het de bedoeling die wijk een meter af te graven en vervolgens de vervuilde grond die bleef zitten met een doek af te dekken.