Brabanders slaan alarm: 'Moordlustige megawesp gesignaleerd', maar boswachter stelt hen gerust

GOIRLE/UDEN – Vanuit verschillende plaatsen in Brabant slaan inwoners alarm: de Aziatische hoornaar zou zijn gesignaleerd. Bij het Brabants Dagblad kwamen woensdagochtend verschillende foto's en filmpjes binnen waarop de vermeende monsterwesp te zien was. Frans Kapteijns, de bekendste boswachter van Brabant, stelt iedereen gerust.

,,Ik durf keihard te zeggen dat de Aziatische hoornaar niet in Brabant is”, zegt Kapteijns uit Oisterwijk resoluut. ,,Maar ik sluit niet uit dat deze wesp in de toekomst een bezoekje aan ons land brengt.”

Niet-agressief broertje

Gisteren berichtte deze krant dat de Aziatische hoornaar oprukt naar Nederland. Deze monsterwesp is bijna twee keer zo groot als een normale wesp, kan vervelend steken en is berucht om zijn moordlustige gedrag: hij is gek op honingbijen. Een massaslachting onder honingbijen kan de voedselproductie voor de mens in gevaar brengen.

In verschillende Brabantse plaatsen, zoals in Uden, Goirle en Escharen, slaan inwoners alarm over de opmars van de Aziatische hoornaar. Maar Kapteijns, die zelf ook zorgwekkende berichtjes binnenkrijgt, weet het haast zeker: dit gaat niet om de beruchte Vespa Velutina, de agressieve, bloeddorstige wesp, maar om de Vespa Crabro, het niet-agressieve broertje.

De verschillen

Wat is het verschil? De Aziatische hoornaar is een grotendeels zwarte wesp. Hij heeft een oranje gezicht en op zijn lijf een smalle, gele band vooraan en een brede, oranje band achteraan. De Europese hoornaar heeft een voornamelijk felgeel achterlijf, met zwarte banden. De kop is geel, van voren gezien, en roodachtig van boven. Het borststuk en de poten zijn zwart en roodbruin.

,,Deze hoornaar is een van de bekendere soorten wespen in Europa en leeft al honderden jaren in Nederland", zegt Kapteijns. ,,Mensen hoeven zich dus geen zorgen te maken, het is een bekende inwoner van ons land.”

In tuin of woonkamer

Kapteijns zegt de verwarring bij veel mensen te begrijpen, omdat ook deze hoornaar nauwelijks in het openbaar opduikt.

,,Je zult hem niet zo snel in je tuin of woonkamer tegenkomen”, weet de boswachter. ,,Ik vind het echt fantastisch mooie beesten. Ze steken pas als ze zich bedreigd voelen en zijn daarmee een stuk minder agressief dan de Aziatische broers.”

Opwarming aarde

Of de gevaarlijkere variant binnenkort alsnog in Brabant te zien is? ,,Ik denk het niet, het seizoen is zo goed als voorbij. De wespen beginnen zich al terug te trekken.” Overigens sluit Kapteijns niet uit dat de Aziatische hoornaar in de toekomst een bezoekje aan ons land gaat brengen.

,,Dat is, met de opwarming van de aarde in het achterhoofd, een kwestie van tijd. In Frankrijk is hij al gesignaleerd. Dat geeft aan dat hij ook in ons klimaat waarschijnlijk prima kan overleven.”

Invasieve exoten

De Aziatische hoornaar belandde in 2004 voor het eerst in Europa, via potten aardewerk uit China die in Bordeaux aan land kwamen. Sindsdien heeft de wesp zich verspreid over Frankrijk en Spanje. ,,Dit geeft aan dat we beter moeten opletten bij het binnenvoeren van producten”, besluit Kapteijns.

De Aziatische hoornaar staat sinds augustus 2016 op de lijst van ‘invasieve exoten’ van de Europese Unie. Dat betekent dat landen in de EU verplicht zijn om het beestje op te sporen en te vernietigen. ,,Deze wesp eet honingbijen en andere kleinere insecten, zoals vliegen, vlinders en rupsen”, zegt bijenexpert Tjeerd Blacquière van de Wageningen Universiteit.

,,De zorg bestaat dat de populatie honingbijen in Europa afneemt, waardoor sommige planten minder worden bevrucht en ons hele ecosysteem gaat wankelen. Als de bestuiving van landbouwgewassen afneemt, neemt de kans op mislukte oogsten en op een lagere voedselproductie toe.”

Overlast

De monsterwesp geeft ook overlast voor mensen. ,,Van dichtbij is het een behoorlijk angstaanjagend beestje”, stelt Blacquière. ,,Ze komen ook af op zoetigheid, zoals wijn of limonade. Net als gewone wespen kan deze hoornaar steken. Maar omdat het een groter exemplaar is, zal een steek veel vervelender aanvoelen.”