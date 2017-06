Buschauffeur (33) uit Moergestel ernstig gewond in Frans ziekenhuis: borstbeen, pols en ribben gebroken

TILBURG - De 33-jarige chauffeur van de Tilburgse rampbus die donderdagochtend in Noord-Frankrijk verongelukte, is bij bewustzijn. Een pols, ribben en borstbeen zijn gebroken, meldt zijn werkgever.

Volgens Franse media heeft de 33-jarige Moergestelnaar door het breken van het dashboard bij het ongeluk een been verloren.

Mogelijk amputatie

Maar volgens directeur Annie Vrugt-Pereboom van BBA Tours, die vijftig leerlingen plus vijf begeleiders voor een dagtrip naar Londen bracht, is daar geen sprake van. ,,Wellicht dat het been later geamputeerd wordt", zegt ze. Volgens haar zijn wel een pols, ribben en een borstbeen gebroken. Hij heeft erg last van zijn borstkast.

De buschauffeur is in het Academisch Ziekenhuis in Lille bij bewustzijn, maar hij kan niet praten vanwege een slangetje. ,,Vandaar dat ik nog niets over de precieze toedracht van het ongeluk weet", zegt Vrugt. Ze vertrekt vrijdagavond naar Lille, om ter plaatse poolshoogte te nemen van zijn gezondheidstoestand.

Vriendin

De vriendin van de buschauffeur is vrijdagochtend met familie naar Lille gereisd. Ze wil geen mededelingen doen over de gezondheidstoestand van haar partner. Het is nog onduidelijk wanneer hij naar Nederland wordt overgebracht.

Het ongeluk is het gesprek van de dag bij het Tilburgse busbedrijf. ,,We hebben 35 bussen op de weg", vertelt Vrugt. ,,We leven allemaal met de chauffeur mee." De collega's worden via het mededelingenbord in de kantine op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.