Chauffeur busongeval Strabrecht College mogelijk snel naar Nederland

Volgens zijn werkgever is de gezondheidstoestand van de Moergestelnaar dermate stabiel dat hij ook de intensive care van het academisch ziekenhuis in Lille heeft kunnen verlaten.

De touringcar met 50 leerlingen en vijf begeleiders van het Strabrecht College in Geldrop - op weg naar Londen voor een dagtrip - botste 1 juni in alle vroegte op een Poolse vrachtwagen . De buschauffeur raakte bij het ongeluk ernstig gewond.

Geruchten

Hij brak een pols, ribben en borstbeen. De medewerker van het Tilburgse BBA Tours had veel last van zijn borstkas. Vlak na het ongeluk deden geruchten de ronde dat een been geamputeerd moest worden. Volgens directeur Annie Vrugt-Pereboom van het busbedrijf is daar geen geen sprake van. ,,Het gaat redelijk met zijn been", zegt ze.