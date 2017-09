Dronken asielzoeker dreigt met mes, onrust onder bewoners AZC Oisterwijk

OM komt wietkweker tegemoet: bijna half miljoen minder betalen

1 september OISTERWIJK - Het Openbaar Ministerie is vrijdag een 60-jarige wietkweker uit Oisterwijk behoorlijk tegemoet gekomen in de rechtbank in Breda. In beginsel wilde justitie bijna 500.000 euro van de man. Officier van justitie Roy Nanhkoesingh eist nu echter nog maar 35.096,32 euro van de man.