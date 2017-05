Inval met drugshonden op Durendael: één leerling met zakjes wiet betrapt

CDA Oisterwijk rammelt aan de poort: 'Gemeente huisvest wel vluchtelingen, maar niet de eigen jongeren'

22 mei OISTERWIJK - De gemeente Oisterwijk wil wel vluchtelingen huisvesten, maar bouwt geen huizen voor de eigen jongeren. Ook de ouderen komen er bekaaid vanaf. De gemeente laat duurzaamheid sloffen. Tiliander in haar huidige vorm is financieel geen haalbare kaart. En een buitenzwembad voor Oisterwijk kan in plaats van het Staalbergven aan de Sportboulevard komen.