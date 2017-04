Inzameling voor nieuwe caravan voor Dongense Miranda, Jelte en Matz

OISTERWIJK/DONGEN - De dag voordat Miranda Michielsen met haar twee zoons naar hun stacaravan in Oisterwijk zou gaan brandde die af. De schade is zo'n 10.000 euro en de Dongense is niet verzekerd. Inmiddels is een inzamelactie van start gegaan.

De vrije weekenden in het voorjaar gebruikte Miranda Michielsen (38) voor het opknappen van een stacaravan die ze had gekocht op camping De Reebok in Oisterwijk. De nacht voordat ze voor de eerste keer met haar zonen Jelte (5) en Matz (2) in de caravan zou gaan slapen, brandde die af. Haar huisje is brand gestoken door een onverlaat, zo denkt ze. Miranda heeft zo'n 10.000 euro schade. Een vriendin van de Dongense is meteen een inzamelactie gestart. Inmiddels is er zo'n 600 euro binnen.

Structuur

,,Mijn zoon Jelte heeft behoefte aan structuur", zegt Miranda uit Dongen. ,,Op de camping kan hij zich uitleven, we wilden er elk weekend naar toe gaan. Jelte heeft behoefte aan een vertrouwde omgeving, dat is veilig voor hem. Na lang denken had ik besloten een stacaravan te kopen en die op te knappen. Ik wilde er dinsdag met de jongens voor het eerst gaan slapen. Maandag is de stacaravan afgebrand."

Schade

De Dongense schat de schade op 10.000 euro. ,,Ik ben een alleenstaande moeder en dan heb je niet zoveel geld. De stacaravan heb ik voor 4.000 euro gekocht. Ook nog een tent. Bovendien had ik een tv, de kleding van de kinderen en dvd's al naar de camping gebracht. Er is niets over van onze caravan en de restanten zullen ook moeten worden opgeruimd." Die kosten komen ook voor haar rekening. Normaal gesproken dekt de verzekering die. De stacaravan was niet verzekerd. Michielsen: ,,Ik heb maandag overdag contact opgenomen met de maatschappij om een verzekering af te sluiten. Ze vroegen me om foto's op te sturen. Dat heb ik gedaan. Diezelfde nacht is mijn stacaravan afgebrand."

Actie

Een vriendin van de Dongense is dinsdag meteen een actie gestart zodat Miranda Michielsen niet helemaal met lege handen staat. 'Help Miranda aan een stacaravan' heet de actie die is te vinden op Doneeractie.nl en op Facebook.

Onrust

Parkmanager Ruud Cranenbroek van de Reebok betreurt de brand en de schade voor Miranda Michielsen. Het is de tweede brand op de camping in drie dagen en dat leidt tot onrust onder gasten. ,,De stacaravan die zaterdag afbrandde was ons eigendom en verzekerd. Maandag half twaalf in de avond brandde de tweede af. We leven mee met de familie. Het is verschrikkelijk, het zijn fijne mensen." De inzamelactie vindt de parkmanager een fantastisch initiatief.