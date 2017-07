PGB over Miranda Koster: 'Erg kwalijke zaak als het om een raadslid gaat'

Oisterwijk Nieuws jaagt op nepauteur: wie is 'Miranda Koster'?

25 juli OISTERWIJK - Joris van der Pijll, de man achter Oisterwijk Nieuws, is not amused. Hij is erachter gekomen dat de 'Miranda Koster' die geregeld ingezonden brieven naar zijn website stuurt in werkelijkheid iemand anders is.