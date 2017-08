Karin Rentmeester, de regeltante van Oisterwijk, stampt het ene na het andere project uit de grond

JONG IN DE REGIO Jong en tóch in Moergestel willen blijven: 'Het is geen slapend, vergrijzend dorp'

15 augustus MOERGESTEL - De samenleving vergrijst. Ook in veel dorpen rond Tilburg daalt het aantal jongeren. In deze speciale zomerserie 'jong in de regio' is het woord aan hen. Wat zijn hun dromen? Deze keer is dat Nina van den Heuvel (21) uit Moergestel.