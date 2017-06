Kink in de kabel bij Oisterwijkse voetbalfusie: Taxandria aarzelt

'Proficiat Israël'-huis is in Oisterwijk verkocht

10:03 OISTERWIJK - Het bejaarde echtpaar Heijstek, dat op zijn woning de staat Israël opzichtig feliciteert met '50 jaar Jeruzalem', heeft nu zelf ook wat te vieren. Hun huis aan de Schijfstraat in Oisterwijk is verkocht, laat de makelaar op een bord bij de woning weten. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad.