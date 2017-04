Legendarische poppenspeelster Marleen (70) denkt nog lang niet aan pensioen: 'Ik blijf het Bosvrouwtje'

Marleen Groenland weet zich geïnspireerd door haar legendarische voorgangster Cia van Boort. Die kalefaterde in 1953 een boerderijtje aan de Canterslaan op tot vestzaktheater De Schellenboom. Zij vestigde een stevige traditie in Oisterwijk want ook na haar dood in 1983 bleef de passie voor het poppenspel er bestaan.

Rond haar 45ste richtte zij haar eigen theater op: 't Groene Land. Dat is meer dan een verwijzing naar haar familienaam. ,,De natuur is voor mij een belangrijke inspiratiebron. Elke voorstelling eindigt ook met een boswandeling die ik met de kinderen maak." Alle stukken bedenkt zij zelf. De titels ervan maken duidelijk hoe schatplichtig zij is aan de natuur. 'Het blauwe Toverven'; 'Konijntje Zilver' en 'De verdwenen paddestoel'. Bijzonder is het dat zij als Het Bosvrouwtje steeds als personage een rol speelt in haar eigen voorstellingen. ,,Ik kom in het dorp volwassen kerels tegen die als kind in mijn theater zaten en die mij nu begroeten als 'Ha Bosvrouwtje! "