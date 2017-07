Man (47) gooit gootsteenontstopper naar ex in Oisterwijk: 10 maanden cel

Oudste man van Noord-Brabant blaast 106 kaarsjes uit

29 juli OISTERWIJK - Simon Moons uit Oisterwijk is 106 jaar geworden. Daarmee is hij de oudste man van Noord-Brabant. Na jaren als arts gewerkt te hebben in Egmond en Arnhem, woont hij nu ruim dertig jaar in serviceflat Burghtweide.