Mannen opgepakt met vuurwapens, drugs en inbrekersmateriaal in hun auto

Zakelijk geschil Oisterwijk loopt hoog op, Zwitser (60) in het ziekenhuis

18 augustus OISTERWIJK - Een Zwitserse vertegenwoordiger is donderdag in het ziekenhuis beland, nadat hij bij een bedrijf aan de Heusdensebaan in Oisterwijk bewusteloos was geraakt. De eigenaren van het bedrijf verklaarden tegen de politie dat de 60-jarige man onwel werd na een hoog opgelopen zakelijk geschil, maar zelf beweert de Zwitser dat hij werd mishandeld.