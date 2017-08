Met VVD in zwaar weer tekent nieuwe coalitie in Oisterwijk zich al af

Suurmeijer maakt er geen geheim van dat de 'persoonlijke verhoudingen' met de VVD nog altijd niet best zijn, terwijl de samenwerking met PrO en PGB rondom de herindeling van Haaren prima is bevallen. Daarmee lijken de contouren van een nieuwe coalitie getekend.

Opmerkelijk is dat vier van de zes fractieleden van de VVD niet direct in de gemeenteraad gekozen. Van Beckhoven en Van Tuyl kregen hun zetels dus dankzij CDA-kiezers. Marc Schoenmakers verving Laurens van den Bosch, die in 2015 fractievoorzitter was toen hij op moest stappen. Hij was in opspraak geraakt door het vernielen van een ruit.