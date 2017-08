'Miranda Koster'-affaire leidt in Oisterwijk tot breuk tussen VVD en Patrick Simons

Dat is het gevolg van wat in Oisterwijk bekend is komen te staan als de 'Miranda Koster'-affaire. In een persverklaring laat de VVD Oisterwijk woensdag weten dat Simons niet bereid is om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de identiteit van degene die met name via de site van Oisterwijk Nieuws oppositiepartijen PrO en PGB attaqueerde. Die schrijfsels werden ondertekend met 'Miranda Koster'.