Moergestelse chauffeur 'rampbus' van leerlingen uit Geldrop naar Tilburgs ziekenhuis

MOERGESTEL - De 33-jarige chauffeur uit Moergestel van de bus met leerlingen van het Strabrecht College in Geldrop die een week geleden in Noord-Frankrijk verongelukte, is vrijdagmiddag naar Nederland vervoerd.

Volgens directeur Annie Vrugt-Pereboom van BBA Tours is de man per ambulance naar een ziekenhuis in de Tilburgse regio gebracht.

Begeleiders

Rector Leenderd van der Deijl van de middelbare school in Geldrop meldt dat vrijdag ook een van de vijf begeleiders, die nog in een Nederlands ziekenhuis lag, huiswaarts zou keren. De andere vier begeleiders, die vorige week donderdag ook gewond raakten, herstellen thuis.

De 33-jarige buschauffeur kon eerder deze week overgeplaatst worden van de intensive care naar een minder intensieve verpleegafdeling van het academisch ziekenhuis in Lille. Hij was vrijdag in staat naar Nederland te reizen. De Moergestelnaar raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Hij brak pols, ribben en borstbeen.

Londen

Een groep van vijftig leerlingen met vijf begeleiders was vorige week donderdag in alle vroegte voor een dagtocht onderweg naar Londen, toen de bus achterop een Poolse vrachtwagen reed.

Om het schoolreisje op een 'prettige manier af te sluiten' heeft BBA Tours de leerlingen en personeelsleden van het Strabrecht een uitstapje naar de Efteling in Kaatsheuvel aangeboden. Het was vrijdag nog onduidelijk of de school het aanbod accepteert.